Ümraniye’de korona virüs hastalarına her gün 2 öğün sıcak yemek hizmeti

Ümraniye Belediyesi, Covid-19 teşhisi konulmuş ya da temaslı oldukları için izolasyonda olan vatandaşların evlerine her gün iki öğünlük sıcak yemek götürüyor.

Ümraniye Belediyesi’nin korona virüsle ilgili tedbir ve çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Covid-19 tanısı almış olan ve temaslı oldukları için izolasyonda bulunan vatandaşlara, Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde pişirilen yemekler her gün düzenli olarak iki öğünlük götürülüyor. Üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler, tek kullanımlık yemek kaplarında vatandaşların kapılarına bırakılıyor.

Belediyenin yemek hizmetinden faydalanmak isteyen korona virüs hastaları ve temaslı vatandaşlar, Çözüm Merkezi’nin 444 9 822 numaralı telefonundan ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla müracaatta bulunabiliyorlar.