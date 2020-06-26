Ümraniye’de YKS nedeniyle inşaat yetkilileri uyarıldı

Ümraniye Belediyesi, hafta sonunda gerçekleştirilecek üniversite sınavları öncesinde okul çevrelerindeki inşaatları, o gün çalışmamaları konusunda uyardı. Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ümraniye’deki inşaatları tek tek dolaşarak yetkilileri yazılı olarak uyarırken, zabıta ekipleri de bu çalışmalara destek verdi.

Ümraniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, Ümraniye’de okul çevrelerinde bulunan inşaatları tek tek dolaşarak uyardı. İnşaatların yetkililerine, şantiye şeflerine ve müteahhitlere yazılı tebligatta bulunan ekiplerin bu çalışmasına zabıta ekipleri de destek verdi. Zabıta ekipleri, inşaat çevrelerini dolaşarak anonsla uyarılarda bulundu.

Ümraniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Bölge Mühendisi Halil Songül, “Bugün ki çalışmamız 27-28 Haziran’da YKS sınavına girecek arkadaşlarımızın daha rahat sınavı geçirmeleri ve sınavlarda sorun yaşanmaması için okul etrafındaki inşaatlara, o günlerde çalışmamaları yönünde gerekli uyarıları bildiren bir tebligat yapmaktayız. Tabi ki yine hafta sonu nöbetçi ekiplerimiz inşaatları bu yönde kontrol edecek ve kurallara uymayan inşaatlar olursa onların tespitlerini yapacak, gerekli işlemlerini gerçekleştirecek. Bu konuda da ilgilileri uyarıyoruz ve çalışmamalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.