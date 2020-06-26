banner3088

Ümraniye’de YKS nedeniyle inşaatlar uyarıldı

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, HAFTA SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜNİVERSİTE SINAVLARI ÖNCESİNDE OKUL ÇEVRELERİNDEKİ İNŞAATLARI, O GÜN ÇALIŞMAMALARI KONUSUNDA UYARDI. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, ÜMRANİYE’DEKİ İNŞAATLARI TEK TEK DOLAŞARAK YETKİLİLERİ YAZILI OLARAK UYARIRKEN, ZABITA EKİPLERİ DE BU ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ.

Ümraniye’de YKS nedeniyle inşaatlar uyarıldı

Ümraniye Belediyesi, hafta sonunda gerçekleştirilecek üniversite sınavları öncesinde okul çevrelerindeki inşaatları, o gün çalışmamaları konusunda uyardı. Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ümraniye’deki inşaatları tek tek dolaşarak yetkilileri yazılı olarak uyarırken, zabıta ekipleri de bu çalışmalara destek verdi.

Ümraniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, Ümraniye’de okul çevrelerinde bulunan inşaatları tek tek dolaşarak uyardı. İnşaatların yetkililerine, şantiye şeflerine ve müteahhitlere yazılı tebligatta bulunan ekiplerin bu çalışmasına zabıta ekipleri de destek verdi. Zabıta ekipleri, inşaat çevrelerini dolaşarak anonsla uyarılarda bulundu.

Ümraniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Bölge Mühendisi Halil Songül, “Bugün ki çalışmamız 27-28 Haziran’da YKS sınavına girecek arkadaşlarımızın daha rahat sınavı geçirmeleri ve sınavlarda sorun yaşanmaması için okul etrafındaki inşaatlara, o günlerde çalışmamaları yönünde gerekli uyarıları bildiren bir tebligat yapmaktayız. Tabi ki yine hafta sonu nöbetçi ekiplerimiz inşaatları bu yönde kontrol edecek ve kurallara uymayan inşaatlar olursa onların tespitlerini yapacak, gerekli işlemlerini gerçekleştirecek. Bu konuda da ilgilileri uyarıyoruz ve çalışmamalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gençlerin ‘oku’ kareografisi oluşturarak kitap...
Gençlerin ‘oku’ kareografisi oluşturarak kitap...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3551

banner3212