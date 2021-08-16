Ümraniye’den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı

Ümraniye Belediyesi, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda malzemelerinin olduğu yardım araçları ve çeşitli iş makinalarını yola çıkardı.
“Her zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz”Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Kastamonu’da yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Yaşanan felaketten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün, gıda malzemelerinden oluşan yardım araçlarımızı ve çeşitli iş makinelerimizi Kastamonu’ya gönderdik. Özellikle selden en çok etkilenen afet bölgeleri Küre ve Bozkurt ilçelerinde yardıma koşacağız. Her zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz. Rabbim, yardım eden herkesten razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.