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Ünlü Radyocu Mine Ayman Radyo Başakşehir’de

RADYOCULUK KARİYERİNE ÇOCUK YAŞLARDA BAŞLAYAN VE BİRÇOK ULUSAL RADYODA YILLARCA GÖREV YAPAN BAŞARILI PROGRAMCI MİNE AYMAN, YENİ YAYIN DÖNEMİ İÇİN FARKLI PROGRAMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN RADYO BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI.

Ünlü Radyocu Mine Ayman Radyo Başakşehir’de

Radyoculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan ve birçok ulusal radyoda yıllarca görev yapan başarılı programcı Mine Ayman, yeni yayın dönemi için farklı programlarıyla dikkat çeken Radyo Başakşehir ile anlaştı.

“Enikonu Sohbet” adlı programıyla stüdyosunda 600 konuk ağırlayarak konuk alma rekoru kıran Ayman, “Mutluluğun Sesi” Radyo Başakşehir’de bu başarısını daha da artırmayı ve birçok ünlü sanatçıyı dinleyicileriyle buluşturmayı planlıyor.

İlk konuk sevilen sanatçı Özgün

10 Ağustos Pazartesi itibariyle hafta içi her gün 14.00-16.00 saatleri arasında canlı yayında olacak olan Ayman, pandemi nedeniyle ilk etapta konuklarını telefon bağlantılarıyla yayınında ağırlayacak. Ayman’ın ilk gün programındaki konuğu ise sevilen sanatçı Özgün olacak. Saatler 15’i gösterdiğinde canlı bağlantı yapacak ikili, sanatçının son şarkısı Mahzen’in başarısını, yaz dönemindeki çalışmalarını ve yeni projelerini konuşacak.

Radyo Başakşehir’i tek tıkla dinle

13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde, “Yayında, Yakınında, Yayında” sloganıyla dijital yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir, dünyanın her yerinde dinlenebiliyor.

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