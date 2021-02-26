UP&FIT taytları her bedenle uyum içinde

Türkiye’nin tayt üretiminde lider konumdaki markası UP&FIT, sosyal medyada paylaştığı son kampanya çekimi ile alışılagelmiş beden algılarını ortadan kaldırarak tüm kadınları bedenleriyle uyum içinde yaşamaya davet etti.
Kadınların aynaya baktığında daha mutlu hissetmesini ve üzerlerindeki toplumsal baskıların yükünü hafifletmeyi hedefleyen tayt markası UP&FIT, “one size” (tek beden) konseptiyle ürettiği ve giyenleri en az 3 cm ince gösteren ’Push Up’ serisi, ileri teknoloji kumaşıyla her bedendeki kadına hitap ediyor.
“Kadınlara hangi bedende ve yaşta olurlarsa olsunlar tayt giyebileceklerini göstermek istedik”
Push Up serisini dünya standartlarında bir kampanya ile tanıtmak için çok özel fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Merve Aydın, “Bu çekimde 7 farklı beden ve yaşa sahip mankenle çalıştık. Mankenlere ‘one size’ Push Up serisini giydirdik. Hem müşterilerimize ‘one size’ anlayışını daha iyi anlatmak istedik, hem de kadınlara hangi bedende ve yaşta olurlarsa olsunlar tayt giyebileceklerini göstermek istedik. Haftalar süren çekim çalışmalarında 20’den fazla teknik personel bize destek oldu. Sosyal medyada kampanya paylaşımlarımız sonucunda çok güzel geri bildirimler aldık ve çok mutlu olduk “ diye konuştu.
Taytta “minimal fashion” anlayışı‘Minimal fashion’ anlayışıyla tasarladıkları taytların, hem kaliteli ve toparlayıcı olmaları hem de rahatlıktan ödün vermemeleri nedeniyle kısa sürede dolapların vazgeçilmezi olacağını vurgulayan Aydın, UP&FIT kullanıcılarının ve marka ile yeni tanışan kadınların orijinal ürünleri sadece www.upandfit.com sitesinden veya Nişantaşı’nda bulunan mağazalarından temin edebileceklerinin altını çizdi.