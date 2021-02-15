Üsküdar Belediyesi sokak hayvanları için harekete geçti

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası sokak hayvanları için çalışmalara başladı. Ekipler sokaklara hayvan evleri ve mama bırakırken, soğukta donma tehlikesi bulunan hayvanları ise koruma altına aldı.
Öte yandan gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 77 köpek kulübesi, 145 kedi kulübesi, 286 kedi mama kabı, 27 adet köpek mama istasyonu bırakılırken iki gün içerisinde toplamda 1.5 ton besleme çalışması yapıldı.
Belediye ekipleri, sıkışan kediyi kurtardıVatandaşlar tarafından gelen ihbarlar doğrultusunda da çalışmalarını sürdüren Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bir evin arka bahçesindeki kömürlük alanda sıkışan kediyi de kurtardı. Ev sahibi Zeynep Nur Yılmaz kedinin kurtarılması sonrası, “Kedinin kurtarılması güzel oldu. Biz elimizden geldiğince hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Bu tarz olaylarda da Beykoz Belediyesi’ne haber veriyoruz. Yardımcı olmak için geliyorlar” diye konuştu.