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Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARAFINDAN BİREYLERİN BİLGİ VE YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK, KİŞİSEL BİRİKİMLERİNİ ARTIRMAK, MESLEKÎ VE İSTİHDAM SAĞLAMAK AMACIYLA ÜSKÜDARLILARIN HİZMETİNE SUNULAN VE PATENTLİ BİR EĞİTİM PROJESİ OLAN ÜSMEK 11'İNCİ BİNASIYLA HİZMETE VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu

Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu. ÜSMEK açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "İSMEK gider ÜSMEK gelir" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, meslekî ve istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ve patentli bir eğitim projesi olan ÜSMEK 11’inci binasıyla hizmete vermeye devam ediyor.

İsmek kurslarının kapatılması üzerine Üsküdar’da binlerce kişi ÜSMEK’in 11 ayrı merkezinde eğitim görebilmek için Üsküdar Belediyesine başvuruda bulunduğu ÜSMEK’te, eğitimler pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşmeye devam ediyor.

18 alan, 256 farklı programla hizmet verecek olan ÜSMEK tanıtım ve açılış programı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in katılımıyla gerçekleşti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek açılış öncesi sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet ederek, eğitim sürecinde başarılar diledi.

Program sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "Bugün Üsküdar’da 11 ayrı mahallemizde ÜSMEK adıyla, özellikle hanımlara yönelik meslek edindirme kurslarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ÜSMEK aslında Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan İSMEK’ti. Ne yazık ki bu dönemde geçtiğimiz yıllarda İSMEK’e verilen önem gösterilmedi. Bir çok ilçede olduğu gibi Üsküdar’da da İSMEK’ler kapatılmaya zorlandı. Bu önemli bir konu. Özellikle ev hanımlarının, genç kızlarımızın meslek edinmeleri adına güzel bir çalışmaydı. Hala sebebini anlayamadığımız bir şekilde bu kurslar kapatıldı. Biz Üsküdar ölçeğinde bu kursların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İSMEK gider ÜSMEK gelir"diye konuştu.

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