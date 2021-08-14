Üsküdar’da “2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi” sanatseverlerle buluştu

Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının en güzel örneklerini ’2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi’nde bir araya getirdi. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla ‘2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi’ sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergi, farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıları eserlerinden oluşuyor. Sergide Alireza Mojabi, Cem Sağbil, Demir Kardaş, Kadir Demir, Gülümser Sarıalioğlu, Mustafa Ağatekin, Reyhan Uludağ, Serhat Özdemir ve Seyed Davoud’un eserleri bulunuyor. Sanatın en yeni örneklerini İstanbullularla buluşturan sergi, 13 Ağustos’tan 19 Kasım tarihine kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

“Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacak”

‘2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi’nin açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu sergiye aslında bir buçuk yılı aşkındır insanların evlerine kapandığı ya da sosyal hayatlarından uzaklaştığı bir dönemin sonunda hasret giderme sergisi de diyebiliriz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli çok güzel sanatçılarımız hünerlerini burada sergiliyorlar. Burada resim var, heykel var, minyatür var, çini var. Adı üzerinde uluslararası bir sergi bu, çünkü uluslararası sanatçılarımız var. Burada eserler yaz boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacaklar. Böyle bir güzellik de var burada. Herkesi bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” dedi.

"İstanbul’daki en güzel galerilerden bir tanesi"

Sergide eserleri bulunan sanatçı Demir Kardaş, “Ummadığım kadar güzel bir mekanın içerisinde bulduk kendimizi. İstanbul’daki en güzel galerilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Her türlü imkanı olan bir mekandayız şu anda. Arkamdaki işler benim. Bunlar benim baskı sanatıyla ilgili yaptığım işler” diye konuştu.