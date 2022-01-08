Usta tiyatrocular Başakşehir’de sahneye çıktı

İspanyol yazar Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ adlı oyun, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Usta oyuncuların sahnelediği oyun, Başakşehirli tiyatro severlerin beğenisini kazandı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda en seçkin oyunları tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. İspanyol yazar Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ adlı oyun, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde Başakşehirli tiyatro severlerle buluştu.

Güldürürken düşündürdü

Başakşehirliler, iyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan duygusal komedi türündeki oyunu büyük bir heyecanla izledi. Çocuklarını uçak kazasında kaybeden ailenin tek varlığı torunlarıdır ancak geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını koparır. Yıllar sonra büyükanne, sağlık sorunları nedeniyle torununu son kez görmek ister. Dağılan aileyi bir araya getirmek için risk alan bir adamın başından geçenleri konu alan oyunda usta oyuncular Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Yalçın Özden, Burcu Kazbek, Uğur Özbağı, Ariif Güney, Oral Özer, Meltem Özlevent ve Mahir Akgündoğdu yer aldı. Her anı heyecan ve merak uyandıran oyun, Başakşehirli tiyatro severlerin büyük beğenisini topladı.