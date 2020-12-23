Uzmanlardan korona virüse karşı D vitamini önerisi

Yapılan araştırmalara göre D vitamininin korona virüsten korunmada önemli rolü olduğu ortaya çıktı. Bağışıklık sistemini güçlendiren, Covid-19’a karşı koruyucu kalkan olan D vitamini aynı zamanda korona virüse yakalananların hastalığı daha hafif atlatmalarını sağlıyor.

D vitamininin bağışıklığı güçlendirme ve Covid-19’dan koruyucu etkisinin yanında bu hastalığa yakalanmış bireylerin tedavi sürecine de katkı sunduğu belirtiliyor. Bu konuda önemli çalışmaları bulunan Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Covid-19’un dünyanın birçok bölgesinde hızla yayılması, yüksek ölüm oranları, hastalığın bulaşma yolları, seyri ve en iyi tedavi seçeneği konusunda bilim adamlarının harekete geçtiğini, konuya ilişkin çok yönlü araştırmaların yapıldığını ve hızlı bir şekilde paylaşıldığını belirtti. Garipağaoğlu şöyle devam etti:

“Filipinler’de yapılan bir çalışmada da Covid-19 ile enfekte olmuş 212 hastanın serum vitamin D düzeyleri ile klinik seyirleri arasındaki ilişki incelenmiş, ortalama 23.8ng/ml olan serum vitamin D düzeyinin kritik vakalarda en düşük, hafif vakalarda en yüksek olduğu, D vitamini durumunun hastalığın klinik seyri ile önemli derecede ilişkili olduğu gösterilmiştir. Vitamin D düzeyindeki artışın klinik sonuçları iyileştirebileceği, en kötü sonuçları hafifletebileceği, azalmasının ise klinik sonuçları kötüleştireceği belirtilmiştir.”

Covid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın, bunun için de D vitamini düzeyinin normal sınırlar içinde olmasının önemine dikkat çeken Garipağaoğlu, güçlü bir bağışıklık için yeterli ve çeşitli türden besinlerin tüketilmesi gerektiğini, normal bir D vitamini düzeyi için de güneş ışınlarından yeterince yararlanılması, eksikliğinde doktor kontrolünde destek alınması ve D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesinin yararlı olacağını ifade etti. Garipağaoğlu, “Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir ve benzerleri bulunmaktadır” dedi.