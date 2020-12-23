Uzmanlardan korona virüse karşı D vitamini önerisi

Yapılan araştırmalara göre D vitamininin korona virüsten korunmada önemli rolü olduğu ortaya çıktı. Bağışıklık sistemini güçlendiren, Covid-19’a karşı koruyucu kalkan olan D vitamini aynı zamanda korona virüse yakalananların hastalığı daha hafif atlatmalarını sağlıyor.
“Filipinler’de yapılan bir çalışmada da Covid-19 ile enfekte olmuş 212 hastanın serum vitamin D düzeyleri ile klinik seyirleri arasındaki ilişki incelenmiş, ortalama 23.8ng/ml olan serum vitamin D düzeyinin kritik vakalarda en düşük, hafif vakalarda en yüksek olduğu, D vitamini durumunun hastalığın klinik seyri ile önemli derecede ilişkili olduğu gösterilmiştir. Vitamin D düzeyindeki artışın klinik sonuçları iyileştirebileceği, en kötü sonuçları hafifletebileceği, azalmasının ise klinik sonuçları kötüleştireceği belirtilmiştir.”Covid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın, bunun için de D vitamini düzeyinin normal sınırlar içinde olmasının önemine dikkat çeken Garipağaoğlu, güçlü bir bağışıklık için yeterli ve çeşitli türden besinlerin tüketilmesi gerektiğini, normal bir D vitamini düzeyi için de güneş ışınlarından yeterince yararlanılması, eksikliğinde doktor kontrolünde destek alınması ve D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesinin yararlı olacağını ifade etti. Garipağaoğlu, “Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir ve benzerleri bulunmaktadır” dedi.