Uzmanlardan, salgın döneminde tatile çıkacaklara uyarı

Tatile çıkacakları uyaran Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Normalleşmeye başlamış olsak da tedbiri bırakırsak, vaka sayılarının artması ihtimali çok yüksek. Bu nedenle tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz" dedi. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise tatilde de doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücuda antioksidan takviyesi yapılması, savunma sisteminin yaz döneminde de güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Diyetisyen Dilara Koçak, tatilde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Ateş Kara, korona virüse karşı önlem alınmasına devam edilmesi gerektiğini belirterek, normalleşme süreciyle birlikte tedbirlerin elden bırakılmamasını söyledi. Kara, "Tatilde de el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Mümkünse çok kalabalık ortamlara girmeyeceğimiz bir tatil tercih edelim. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaş kaynağı olarak hastalıklara davetiye çıkarır. Kalabalık ortamlarda klima kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınalım. Tatil bölgesi veya tesis seçerken korona virüs ile ilgili tedbirleri uygulayan yerler tercih edilmeli. Bunların dışında tabi ki bağışıklık sistemimiz çok önemli. Bağışıklığımızı güçlü tutmaya sürekli devam etmeliyiz. Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2.5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da beslenmenizden eksik etmeyin. Bunlardan en güçlüsü propolis ve arısütü, ayrıca günlük beslenmede kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan gibi gıdalar ihmal edilmemeli” dedi.

"Propolisi beslenmenizi dahil edin"

Tatilde de doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücuda antioksidan takviyesi yapılması gerektiği uyarısında bulunan Mühendis Samancı, "Savunma sistemimizi yaz döneminde de güçlendirmeliyiz. Doğal bir arı ürünü olan propolis ise nardan 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahiptir ve doğadaki bilinen en güçlü doğal antioksidandır. Bilimsel çalışmalar propolisin düzenli kullanımda vücudu daha sağlıklı ve zinde hale getirdiğini ve bunun da içerdiği değerli antioksidanlardan ileri geldiğini ortaya koyuyor. Propolis, vücuttaki serbest radikalleri yakalayarak onların vücutta birikip hücrelere zarar vermesini engeller. Böylece bağışıklık sistemimizi önemli ölçüde desteklerler. Ben de doğal bir antioksidan kaynağı olan propolisi, her gün düzenli olarak beslenmenize dahil etmenizi öneriyorum. Doğru şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten, çocuklar günde en az 10 damla, yetişkinler ise en az 20 damla tüketebilirler. Düzenli kullanım, yaz dönemini hastalıklardan daha uzak geçirmelerine fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Salgının, tatil heveslerini tedirgin ettiğini ifade ede Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak rahatlıkla tatile çıkabiliriz. Tatile giderken kendinize bir tatil paketi hazırlayın. Bu paketin İçinde doğal bağışıklık desteği olarak propolis damlanız, ağız ve boğaz hijyeni için Propolisli ballı boğaz spreyiniz, günlük enerji ve vitamin ihtiyacı için polen ve el hijyeni için kolonya mutlaka bulunsun. Tatilde de elimizi sık dezenfekte etmeye ve kalabalık ortamlarda maske kullanmaya özen gösterelim" dedi.

"Antioksidanı zengin gıdalar tüketin"

Diyetisyen Dilara Koçak ise antioksidan açısından zengin gıdalar tüketilmesini önerdi. Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Her ne kadar normalleşme sürecine girmiş olsak da vakalar devam ediyor. Bu nedenle danışanlarımın beslenme planlarını

düzenlerken, antioksidan açısından zengin gıdaların yer almasına daha da dikkat ediyorum. Özellikle saf Anadolu propolisini, eğer danışanım yetişkinse günde en az 20 damla, eğer çocuk ise günde en az 10 damla düzenli tüketmesini belirtiyorum. Herhangi bir hastalık belirtisi başlarsa bu miktarı 4 katına artırmalarını öneriyorum. Hastalık döneminde vücudun antioksidan ihtiyacı artıyor. Bu nedenle hastalık geçene kadar yüksek doz propolis kullanmak gerekiyor. Propolis çok güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra aynı zamanda çok güçlü bir antiviral, antifungal ve antibakteriyel.Vücudu sadece korona virüse karşı değil, diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı da koruyor. Düzenli kullanımda hem hastalanma sıklığını azaltıyor hem de hastalığa yakalanma durumunda iyileşmeyi hızlandırıyor. Yaz aylarındayız veya tatildeyiz diyerek bağışıklık sistemimizi ihmal etmemeliyiz"