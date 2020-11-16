banner3088

Vali Yerlikaya açıkladı: 20 milyon TL ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos’tan bu yana Korona virüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya açıkladı: 20 milyon TL ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos’tan bu yana Korona virüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, İstanbul’da 22 Ağustos’tan bu yana 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldığını da belirtti. Yerlikaya açıklamasında, “22 Ağustos’tan beri 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Korona virüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak” ifadelerine yer verdi.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3552

banner3212