Vali Yerlikaya, İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. İmamoğlu İstanbul Şişli’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah’tan acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.