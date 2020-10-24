İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. İmamoğlu İstanbul Şişli’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah’tan acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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