Vefatının 100’üncü yılında Said Halim Paşa sempozyumu

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu” ilk gün kısıtlı sayıda katılımla, ikinci gün ise online olarak devam edecek.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa’yı vefatının 100’üncü yılında düzenlediği bir sempozyumla anıyor. Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu, kültür dünyamızın seçkin isimleri ile değerli akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla yapılacak. Paşa’nın yaşam öyküsü, siyasi ve ilmi kişiliği, entelektüel birikimi, Türk modernleşmesi ve İslam düşüncesi üzerine yaptığı tespit ve teşhisler çeşitli yönlerden ele alınacak. Altı oturumdan oluşan sempozyumda, 30 kıymetli isim Said Halim Paşa’ya dair duygu ve düşüncelerini, onun sosyal ve siyasi fikirlerine dair değerlendirmelerini paylaşacak.

İkinci gün online olarak 4 oturumla devam edecek

2 Nisan 2021 Cuma günü, saat 14.30’da başlayacak açılış oturumu Cevat Özkaya’nın başkanlığında gerçekleşecek. Oturum konuşmacıları Prof. Dr. M. Hanefi Bostan, D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Kudret Bülbül; Paşa’nın hayatı, İslamcılık fikri ve bu akım içindeki yeri, Paşa’nın Osmanlı’daki algısı ve geçmişten günümüze ne söylediğini değerlendirecek. Sempozyumun birinci oturumunda, oturum başkanlığını Beşir Ayvazoğlu üstlenecek. Paşa’nın entelektüel isimlerle ilişkilerini, “Kadın Serbestisi”, ilim ve maarifle ilgili fikirlerini değerlendirmek üzere Prof. Dr. Abdullah Uçman, Cihan Aktaş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Dr. Kemal Kahraman söz alacak.

Sempozyumun ikinci gününde dört oturum gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Turgay Anar’ın başkanlık yapacağı ikinci oturumda; Ümit Aktaş, Doç. Dr. Ahmed Dağ, Dr. Güngör Göçer ve Erdal Kurğan, Paşa’nın imparatorluğun son dönemde yaşadığı krizler hakkındaki fikirlerini ve sunduğu kurtuluş reçetesini, meşrutiyet düşüncesi üzerine değerlendirmelerini içeren sunumlar yapacaklar. Prof. Dr. Fazıl Gökçek’in başkanlık yapacağı üçüncü oturumda Paşa; kendi içindeki çelişkileri, spor ve kültüre olan merakı, dili ve üslubu, iktisat sosyolojisi veçhelerinde değerlendirilecek. Hakan Arslanbezer, İbrahim Öztürkçü, Kürşad Arıkan, Ali Haydar Beşer tebliğlerini sunmak üzere bu oturumda yer alacak.

Sempozyumun dördüncü oturumunda Paşa, İslamcılık anlayışı, hakikat algısı, çağdaş siyasal teorisi bağlamlarında değerlendirilecek. Prof. Dr. Ferhat Ağırman’ın başkanlığında gerçekleşecek bu oturumda, Prof. Dr. Bedri Gencer, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Dr. Kürşad Atalar, Dr. Vahdettin Işık söz alacak. Son oturum Prof. Dr. Yücel Bulut’un başkanlığında, Doç. Dr. Alev Erkilet, Prof. Dr. Kenan Çağan, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Dr. Ahmet Süruri’nin katılımlarıyla yapılacak. Katılımcılar; Paşa’ya yapılan eleştiriler, onun milliyet, din ve yabancılaşma algıları üzerinde duracak.