Yağmur suyu Kadıköy’e hayat verecek

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılmasına yönelik uygulama ilk önce Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde hayata geçti. Ekolojik Yaşam Merkezi’nin çatısında biriken yağmur suyu depolanarak bahçedeki sebze ve meyvelerin sulanmasında kullanılıyor.

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılması Kadıköy Belediye Meclisi’nden oybirliği ile geçti. Yağmur suyu ve gri su toplama tankı ilk önce Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde uygulandı. Ekolojik Yaşam Merkezi’nin çatısında biriken yağmur suyu, binanın hemen yanında bulunan su haznesinde birikiyor. Daha sonra, özel borularla döşenen bahçenin damlama sitemiyle sulanmasında kullanılıyor.

“Günlük kullandığımız suyun yüzde 20’si sifona gidiyor”

Proje hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, “Dünyadaki su miktarı sabit. Sanıldığının aksine suyun sadece yüzde 2,5’i içilebilir nitelikte. Bu suyu ne kadar korursak, ne kadar yeniden kullanabilirsek su döngüsüne o kadar destek vermiş oluruz. TUİK 2018 verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen su miktarı günlük 189 litre. Bunun yüzde 20’si sifonlardan kanalizasyona akıyor. Bu proje ile yağmur suyu ve gri su sistemlerini kullanarak özellikle rezervuarlarda, sifonlarda ve bahçe suyu olarak kullanmayı, böylelikle korumamız gereken temiz su kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz” dedi. Yağmur suyu dışında gri su kullanımının da önemli olduğunu belirten Sümer, “Gri su duş, banyo ve el yıkamadan gelen az kirli suyun, basit filtre sistemlerinden geçirilerek yeniden kullanılmasıdır. Gri su, sifon, bahçe sulanması, itfaiyenin talep ettiği depoların doldurulması, ortak alanların temizliği gibi amaçlarla rahatlıkla kullanılabilir” dedi.

“Amacımız yağmur suyunu geri kazanmak”

Kadıköy Belediye Meclisi’nden geçen kararla ilgili konuşan Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu, “İklim şartlarındaki değişiklik nedeniyle doğal kaynakların daha verimli kullanılması gerekiyor. Biz de bu amaçla yağmur sularının geri kazanılması ile ilgili çalışma yaptık. Aldığımız meclis kararı ile bundan sonra Kadıköy’de yapılacak inşaatların yarısından fazlasında bu sular kazanılmış olacak. Yeni inşa edilecek 400 m2’den büyük alanlara inşa edilecek binalarda asansör, otopark gibi yağmur suyu ve gri su tankları da yer alacak. Bu depolama alanları binaların bodrum katları veya bahçelerinde yer alabilecek. Amacımız yağmur suyunu kullanıma dahil etmek, geri kazanmak. Gri sularda ise ikincil olarak kullanabilmek. Bu uygulama ile atık olarak görülen suyu hayatımıza tekrar katmış oluyoruz. Bu karar ilçemiz için sevindirici bir gelişme” dedi.