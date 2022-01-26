Yarıyıl tatilinde öğrenciler için interaktif hikayeler

Akasya AVM, yarıyıl tatilinde öğrenciler için eğlenceli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda AVM, İnteraktif Hikâye Etkinliği’ni 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Akasya AVM çocukların yarıyıl tatilini dolu geçirebilmesi için bu sene de birbirinden keyifli etkinlikleri minik misafirleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yarıyıl tatili boyunca öğrenciler, interaktif hikâye anlatımından kodlamaya hatta tiyatro oyunlarına kadar birçok farklı etkinliği deneyimleme imkanı yakalayacak.

Akasya Kültür Sanat sahnesi birbirinden keyifli çocuk oyunlarıyla 8 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerini bekliyor. Her biri çocukların hayal dünyasında bambaşka kapılar açacak, ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’, ‘Alican’ın Oyun Bahçesi’, ‘Külkedisi Masalı’, ‘Rapunzel’, ‘Sevimli Dinozor’, ‘Çizmeli Kedi’ ve ‘Alice Şeker Ormanda’ yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında minik tiyatroseverleri bekliyor. Akasya Kültür Sanat’ta gösterimleri gerçekleşecek oyunların biletleri Biletix ve AKS gişelerinden temin edilebilecek.

İnteraktif hikayelerle dolu bir yarıyıl tatili

AVM’nin zemin katında, 0-4 yaş arası minik misafirlerin aileleriyle zaman geçirmesi için tasarlanan alan, Pearson eğitim kurumunun desteği ile sağlanan içerikleriyle çocuklara ve ailelerine 30 dakikalık keyifli ve kaliteli deneyimler yaşatacak. Kostüm karakterler ile interaktif hikâye anlatımı ve fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilebileceği İnteraktif Hikâye Etkinliği 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında katılımcıların deneyimine açık olacak.

‘Süper Patates’ ve ‘Vak Vak’ serisine özel olarak kostüm karakterlerin interaktif şovlarının yer alacağı interaktif hikâye anlatımında, sahnede kullanılan ekran ile katılımcılar öyküleri dinlerken aynı zamanda kendilerini öykünün içerisinde hissedecekleri bir deneyimi yaşayacak. Hikâye sonunda minikler ve aileleri kostüm karakterle fotoğraf çektirebilecek ve günün anısı olarak özel sertifikalarını da alabilecek.