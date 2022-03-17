Yaşlı ve hasta vatandaşlar “Panik Butonu” hizmeti ile hayata bağlanıyor

Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan hasta ve yaşlı vatandaşlar, acil sağlık sorunu yaşadıklarında, “Panik Butonu” hizmeti ile tek bir tuşa basarak, belediyeden 7/24 yardım talep edebiliyor. Yaşlılar, sistem üzerinden belediyenin evde temizlik, evde berber, sıcak yemek servisi gibi birçok hizmetine de başvuru yapabiliyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçedeki yaşlı, hasta, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik evde temizlik, evde berber, sıcak yemek ve sağlık hizmetleri sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Panik Butonu” hizmetiyle de yaşlı ve hasta vatandaşları adeta hayata bağlıyor.

Tek dokunuşla acil sağlık hizmeti

Panik Butonu hizmeti kapsamında bakıma muhtaç yaşlı bireylerin evlerine akıllı takip ve çağrı sistemi kuruluyor. Evde sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, cihaz sayesinde, numara çevirme derdi olmadan sadece bir butona basarak, belediyeden 7/24 yardım talep edebiliyor. Ev kazası, tansiyon sorunları, nefes zorluğu çekme, yaralanma ve benzeri acil durumlarda, yanında taşıdıkları panik butonuna basan vatandaşlar, doğrudan belediyenin çağrı merkezine bağlanarak, ihtiyaçlarını dile getirebiliyor. Çağrı merkezi görevlisi, hattın ucundaki vatandaşı dinledikten sonra, adres bilgilerini görüntüleyerek, ambulans ve sağlık ekiplerini hastanın evine yönlendiriyor.

Belediyenin çağrı merkezine 7/24 bağlantı

Son teknolojik imkanların kullanıldığı cihazlar, elektrik kesintisi durumunda dahi 48 saate kadar çalışarak vatandaşın acil bir durumda belediyeden yardım talep etmesine imkan sağlıyor. Ayrıca olabilecek afet ve acil durumlarda, belediye personeli de sistem üzerinden vatandaşı geri arayıp, ulaşabiliyor. Sistemi kullanan vatandaşlar, sağlık sorunlarına ilişkin yardım taleplerinin dışında belediyenin diğer hizmetleri hakkında bilgi alıp, talep oluşturabiliyorlar.