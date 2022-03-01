Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’nde kursiyerlerin Kur’an-ı Kerim okuma heyecanı

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’nde verilen kursa katılan 55-80 yaşlarındaki 15 kursiyer, Kur’an-ı Kerim okumanın heyecanını yaşıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in vatandaşa sözünü verdiği 53 adet projeden biri olan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi, faaliyetlerine başladı. Merkezde vatandaşların gün içinde vakit geçirebilmeleri için çeşitli kurs ve etkinlikler düzenlenirken Kuran-ı Kerim dersine katılan vatandaşların heyecanları yüzlerine yansıdı. Kursiyerlere burada Arapça alfabe, sureler ve Türkçe mealleri ile Hz. Peygamber’in hayatı gibi dersler veriliyor. Cuma günleri de kursta İslam Dini üzerine sohbet gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Haziran ayında başarı belgeleri verilecek

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Hamidiye Yaşam Merkezi’nde yer alan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra ebru, seramik, resim ve dekoratif ahşap boyama dersleri de mevcut. Ayrıca düzenlenen turlarla da İstanbul’un tarihi ve kültürel yerleri yaşlılara ücretsiz olarak gezdiriliyor.