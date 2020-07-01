Yayalar Spor Kompleksi yakında hizmete giriyor

Pendik 5. spor kompleksine kavuşmaya hazırlanıyor. Şehrin birçok yerine spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandıran Pendik Belediyesi, Yayalar Spor Kompleksi`ni tamamlamak üzere. Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz.” dedi.
Pendik, birçok ilçenin sahip olmadığı imkanlara sahip
Spor altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok yere spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi bu tesislerimizde yetiştireceğiz. Bu potansiyelin farkındayız. Güllübağlar ve Kavakpınar Spor Kompleksleri`ni de tamamlamak üzereyiz. Kaynarca Spor Kompleksi de hızla yükseliyor. Pendik, spor tesisi yönünden birçok ilçenin sahip olmadığı imkanlara sahip. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz” dedi.