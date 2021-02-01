Yeni Bir İş ! Sizde Direksiyon Hocası Olabilirsiniz!

Göktürk Sürücü Kursu Kurucu Müdürü Eğitimci-Sosyolog Ahmet Turan “Daha önceki yıllarda Direksiyon Hocası Olabilmek için LİSE MEZUNİYETİ yeterliydi. Millî Eğitim Bakanlığımız Bu Şart Ön Lisans (2 yıllık Üniversite) Mezuniyetine çevirdi.Yeni yönetmelik ile tekrar LİSE Mezunlarımız DİREKSİYON HOCASI olabiliyorlar. Bu da güzel bir fırsat. İlerleyen yıllarda muhtemelen tekrar Ön Lisans (2 yıllık Üniversite)’a alabilirler. Gençlerimiz, kendini genç hissedenler fırsatı kaçırmasınlar” dedi.

Direksiyon Hocası Olmanın Şartları da belirten Özdoğan “Yüz kızartıcı suçlara karışmamış olmak (sabıka almamış olmak), Ehliyet ’in 3 yaşında olması, Lise mezunu olmak “dedi.

Direksiyon Hocası Olmak için başvuru şeklini de belirten Özdoğan “Türkiye’de herhangi bir Halk Eğitim Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz ya da Göktürk Sürücü Kursu’ndan destek alabilirsiniz. Ehliyetim var, araç kullanmayı bilmiyorum, demeyin. Göktürk Sürücü Kursu 14 yıllık tecrübesiyle uzman direksiyon eğitim kadrosuyla 15/20 derste sizi tam bir direksiyon hocası yapacaktır. 81 ilimizde sürücü kurslarımız var. Direksiyon hocalık belgesi alan bir vatandaşımız görevini layıkıyla yaparsa, gittiği herhangi bir vilayette kurslarımızda gönül rahatlığı ile iş bulabilir, ekmek yiyebilir. Direksiyon hocası olmak istiyorsanız, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sloganımız EĞİTİM ŞART” dedi.

Eğitimci Sosyolog Ahmet Turan Özdoğan

Göktürk Sürücü Kursu

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Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 22:07