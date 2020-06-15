banner3088

Yeni normalleşme dönemi sonrası Bağcılar’da ilk nikah kıyıldı

KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA GEÇİCİ BİR SÜRE ARA VERİLEN NİKAH İŞLEMLERİ NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE YENİDEN BAŞLADI. PANDEMİ SÜRECİNİN ARDINDAN BAĞCILAR’DAKİ İLK NİKAHI BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI, SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARINA UYARAK KIYDI.

Yeni normalleşme dönemi sonrası Bağcılar’da ilk nikah kıyıldı

Korona virüs salgını dolayısıyla geçici bir süre ara verilen nikah işlemleri normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Pandemi sürecinin ardından Bağcılar’daki ilk nikahı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıydı.

Kovid-19’la mücadele çerçevesinde Bağcılar’da evlilik hazırlığı yapanlar, nikah ve düğünlerini ertelemişti. Yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte nikah işlemlerinin yapıldığı Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Normalleşme sürecinin ilk çiftleri olan Serdar Yılmaz ve Seda Aslan’a Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sürpriz yaptı.

Evlendirme memuru cübbesini giyen Başkan Çağırıcı, şahitler huzurunda dünya evine girmek için ilk adımı atan çiftin nikahını kıydı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Çağırıcı, evlilik cüzdanını gelin Seda Aslan’a takdim etti. Asgari sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen törende sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu. Damat ve gelinin yakınları koltuklarda ikişer boşluk bırakarak oturdu.

Web adresinden canlı yayınlanıyor

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin bu mutlu günlerinde hüzün yaşanmaması için tedbirleri en üst seviyede tutuyoruz. Nikah salonumuz her gün dezenfekte ediliyor ve temizlenerek steril hale getiriliyor. Evlenecek bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, ailelerin görmesi sağlanıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3549

banner3212