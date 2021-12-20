Yeni yıl pazarıyla toplum gönüllerine katkı

TOG yeni yıl pazarında satın alınan her bir ürün ile toplum gönüllüsü gençlerin gönüllülük çalışmalarına destek olacak.

Misafirlerine birbirinden keyifli etkinlikler sunan Akasya, Aralık ayında etkinliklerini sürdürüyor. Birbirinden renkli ve keyifli etkinliklerinin yanında yılın son günlerini iyilik yaparak geçirmek isteyen misafirler için TOG Yeni Yıl Pazarı da Akasya’nın zemin katında katılımcılarını bekliyor.

Yeni yılda gençlere ışık olun

AVM, TOG iş birliğiyle 2021 yılının son günlerini iyilik ile aydınlatıyor. AVM’nin zemin kata kurulan TOG Yeni Yıl Pazarı, 26 Aralık tarihine kadar misafirlerini ağırlıyor. Misafirlerin pazardan satın aldıkları her bir ürünün gelirinin Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlandığı TOG Yeni Yıl Pazarı etkinliği ile Toplum Gönüllüsü gençlerin gönüllü çalışmalarına destek olunacak.