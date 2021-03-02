Yeniden hizmete açılan işletmelerde üst seviyede tedbirler alındı

Kontrollü normalleşme kararının ardından 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Büyükçekmece’de hizmet veren restoran, lokanta, kafe, pastane ve kıraathane gibi işletmeler belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başladı.

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Kabine Toplantısı’nda alınan karar sonucunda restoran, lokanta, kafe, pastane ve kıraathane gibi yerler yeniden faaliyete başladı. 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Büyükçekmece’de hizmet veren tüm restoran, lokanta, kafe, pastane ve kıraathane gibi işletmeler belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeniden hizmet vermeye başlayan ve kapılarını açan vatandaşlara açan ilçe genelindeki işletmeleri yeni kurallar ve tedbirler doğrultusunda da uyardı.

Kapılarını yeniden açan işletmelerde hijyen seferberliği

Covid -19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren tüm işletmeleri büyük bir titizlikle virüsten arındırıyor. Halkın yiyecek, içecek ve dinlenme ihtiyacını gidermek için gittiği işletmelerde tüm tedbirleri alan belediye ekipleri, esnaf ve vatandaşları da uyarıyor. Özellikle uzun süredir kapalı olan kıraathanelerde masa, sandalye, tuvalet gibi yerler dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. İşletmelerde denetim ve kontroller rutin olarak her gün sürdürülecek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla sürdürülen dezenfektan çalışmaları da günlük olarak devam edecek.