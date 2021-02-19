Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: “Sektörün regüle edilmesi güveni artırır”

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kanun teklifinin kabul edilmesinin sektöre güveni arttıracağını kaydetti.

Finansman şirketlerinin faizsiz konut ve taşıt edindirme denetimini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, yasa ile faizsiz, peşinatsız ev ve taşıt edindiren tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olacağını ve kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

İsmail Çalış, “Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM’den geçti. Yasa ile faizsiz, peşinatsız ev ve taşıt edindiren tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon TL olacak. Ayrıca BDDK’ye standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek. Teklifin yasalaşması durumunda, ilgili şirketlerin bir ay içinde yeni kanuna uyumlanmaları, altı ay içinde de sermaye şartını yerine getirmeleri gerekiyor.

Kanun teklifine göre, tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde halihazırda bu faaliyetleri gösteren şirketlere BDDK’ya başvuruda bulunma zorunluluğu getirilecek. Şirketlerin birleşme, bölünme ve tasfiye gibi işlemleri BDDK tarafından denetlenecek. Finansman sisteminin sağlamlığını ve sürekliliğini sağlamak için ilgili şirketlere, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bir kısmını tedbir amaçlı tutma sorumluluğu da getirilecek” dedi.

Yeni düzenlemeyle, müşteriye cayma ve sözleşme fesih hakkı tanınacağını kaydeden Çalış, “Müşterinin, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacağı yasaya göre, cayma durumunda katılım bedeli dahil tüm tasarruf müşteriye geri ödenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar fesih hakkına sahip olacak. Sektörün regule edilmesini destekliyoruz. 1985’ten bu yana konut piyasasında edindiğimiz tecrübeyle ev ve araba sahibi olmak isteyen herkese Türkiye çapında hizmet veriyoruz. Özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlar için cazip ve yeni alternatifler sunuyoruz. Sektörümüz için güven en hassas konu. Sektörümüzün yasal bir altyapıya sahip olmasının güveni artıracağını düşünüyorum.

Ev sahibi olmak isteyen ama yeterli birikimi olmayan vatandaş peşinatsız, kredisiz, faizsiz ev alma yollarını tercih ediyor. Yenievim, ev sahibi olmak isteyenleri ağır faiz oranlarından ve peşinattan kurtarıyor. Vatandaş, bu modelde gelir seviyesine göre taksit seçeneklerini kendi belirliyor. Türkiye’nin yedi bölgesinde hizmet veren Yenievim olarak, 22 yeni şube daha açarak yıllarca kira ödeyen ve yeteri kadar birikim yapamayan vatandaşların derdine derman olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.