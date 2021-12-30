Yeryüzü Doktorları Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret etti

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım faaliyetleri sürdüren Yeryüzü Doktorları’nın genç yapılanması, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret etti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenledikleri yardım faaliyetleri ile binlerce insana yardım eli uzatan Yeryüzü Doktorları’nın genç yapılanması, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile birlikte vakit geçirmeleri için açılan Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin sakinleri, Genç Yeryüzü Doktorları ile birlikte keyifli bir gün geçirdiler.

“Hayır dualarını almak için geldik”

Genç doktorlar, 65 yaş üstü büyükler ile birlikte oyunlar oynayarak sohbet etti. Genç Yeryüzü Doktorları üyesi Ömer Bülcü, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları olarak Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne geldik. Buradaki yaşlılarımız ile birlikte öğle saatinden itibaren eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Beraber oyunlar oynadık. Şarkılar söyledik. Biz Genç Yeryüzü Doktorları olarak buradaki yaşlılarımızın dertlerine ortak olmak, hayatta yaşadıkları sıkıntıları dinlemek ve hayır dualarını almak için geldik” dedi.