Yeşil alan düzenlemeleriyle Küçükçekmece’nin çehresi değişiyor

Küçükçekmece Belediyesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla kentin çehresini yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 Mart-2020 Aralık ayı sonuna kadar ilçedeki mevcut 15 adet parkın gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak yıpranmış ve fonksiyonları eskimiş mevcut oyun alanlarını modern kent mobilyalarıyla yeniledi. İlçede 7 bin 631 metrekare olan 3 adet parkın yapımı devam ederken, 3 adet köpek dostu pati parkta yoğun talep üzerine uygun görülen alanlarda, köpeklere özel tasarlanarak kullanıma açıldı.

Ekipler, toplam alanı 9 bin 330,4 metrekare olan farklı noktalarda bulunan yeşil alanlardan 7 bin 892,9 metrekare mevcut yeşil alanı revize ederek, bin 437,5 metrekare boş alanı yeşil alan olarak düzenledi. 2019 yılından günümüze kadar budama için uygun olan kasım -mart ayları arasında, teknik ekiplerce uygun görülen park, yeşil alan, sokak ve caddelerde, toplam 116 bin 828 adet ağaç budaması gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Fatih, İnönü, İstasyon ve Halkalı merkez mahallelerinde hizmete açılan 4 adet kreşe, çocukların zaman geçirebilecekleri oyun alanları, hobi bahçeleri ve açık alanda ders yapabilecekleri alanlar kazandırıldı. Yeşili bol bir Küçükçekmece için çalıştıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gelecek nesillere bize bırakılandan daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakmak miras değil, borcumuzdur. Tüm yeşil alanları tertemiz ve nitelikli peyzaja sahip yaşam ortamlarına dönüştürerek Küçükçekmecelilerin ailece vakit geçirebileceği mekanlar oluşturmaya ve yeşile yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.