Yetim ve öksüz çocuklara kıyafet yardımı

İhtiyaç sahiplerine elini uzatan Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinin yaşandığı şu günlerde yetim ve öksüz çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı, Osmanlı Park’ta gerçekleştirilen programda 220 yetim ve öksüz çocuğa bot ve mont verildi. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi. Hacivat - Karagöz, kukla ve sihirbaz gösterileri ile eğlenen çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ikramları da yapıldı. Aileler aldıkları mont ve botları ihtiyaç durumuna göre Şefkateli Mağazası’nda kendilerine uygun bedenlerle değiştirebilecekler.