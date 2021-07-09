Yıldız Holding, “Yılın Başvuru Şampiyonu” oldu

Yıldız Holding, İnsana Saygı Ödülleri’nde “Yılın Başvuru Şampiyonu’’ özel ödülünü kazandı.
“Salgın döneminde yenilikçi projelere imza attık”Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın şunları söyledi: “Bu yıl İnsana Saygı Ödülleri’nde en çok başvuru alan işveren markası seçildik. Bu ödül, ‘İnsana yatırım yılı’ olarak ilan ettiğimiz ve salgına rağmen yenilikçi birçok projeye imza attığımız bir dönemde olması nedeniyle bizim için ayrı bir öneme sahip. İşe alımlara ve yeni yetenekleri bünyemize katmaya devam ettiğimiz bu dönemde, dijitalleşme ile birlikte gelen değişimi, stratejilerimize adapte ettik, çalışan deneyimini önemseyerek, geleceğin ihtiyaçlarına uygun yeni yetkinliklerin hem şirketlerimize hem de toplumumuza kazandırılmasına öncelik verdik. En önemlisi, stratejimizde yer alan tüm bu projelerimizi, sonuçlarına inanarak, içtenlikle yürüttük. Hem mevcut çalışanlarımızın hem de bizimle çalışmak isteyen on birlerce adayımızın kendilerine verdiğimiz bu değeri hissetmeleri, Yıldız Holding olarak bizi yeni projeler için motive etmektedir. Önümüzdeki dönemde de güçlü işveren markamız doğrultusunda mevcut çalışanlarımızla birlikte yeni yetenekleri de içine alan uçtan uca çalışan deneyimi için faaliyetlerimize devam edeceğiz”