YKS öncesi adaylara stratejik tavsiyeler

Küçükçekmece Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi, youtube kanalı Küçükçekmecem TV’de Rehber ve Psikolojik Danışman Hasibe Kübra Ünlü’yü konuk etti.

Küçükçekmece Belediyesi pandemi sürecinde online olarak uzman konukları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin YKS’de bilgileri doğru ve etkili kullanabilmeleri için önerilerde bulunan Psikolojik Danışman Hasibe Kübra Ünlü, “YKS’nin geçmiş yıllara göre süresi uzadı. Tüm adaylara sınav öncesi evde YKS provası yapmalarını öneriyorum. Yanınızda suyunuz olsun, maskeniz olsun. Lavabo ihtiyacınızı giderin ev ortamında 10.15’te sınava başlayın. Deneme testinizi çözdükten sonra yapamadığınız soruların üzerinden geçin” dedi.

“Soruları kendinize göre değil paragrafa göre çözün”

Hasibe Kübra Ünlü, sınav sorusu çözerken, adayların yorumlarını katmamaları gerektiğine dikkat çekerek, “Önce soru kökünü okuyun, vurgulanmış kelimelere dikkat edin. Bu kavramların altını çizin, uzun soruları atlamayın. Paragraf soruları uzun olacaktır, süreniz uzun, kaygılanmayın. Soruya yorum katmayın. Paragrafa göre, size göre değil turlama tekniğini kullanın. Yapamadığınız sorulara daha sonra dönün. Gözünüzle işlem yapmayın. Sınav esnasında tüm şıkları okuyun. Bilmediğiniz soruları boş bırakın” dedi.

Sınav menüsüne dikkat

Sınav günü performansı etkileyen en önemli etkenlerden birinin sabah kahvaltısı olduğunu söyleyen Uzman Danışman, “Sınavdan bir gün önce şimdiye kadar yemediğiniz bir besini tüketmeyin. Uyku düzenini değiştirecek her türlü aktiviteden uzak kalın. Rahatlamak için ılık bir duş alıp, sevdiklerinizle vakit geçirip, onların desteğini alın. Sınav sabahı kahvaltı yapın. Kendinizi rahat hissettirecek kıyafetler giyin. Sınavdan 1 saat önce okuldaki yerinizi alın” diyerek, tavsiyelerde bulundu.