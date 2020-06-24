YKS öncesi Ataşehir’de okullar ilaçlandı

Ataşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçede sınav yapılacak okulları baştan aşağı dezenfekte etti.

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ilaçlama ekipleri bu hafta sonu düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı öncesi okulları koruyucu önlemler kapsamında ilaçladı. Geçtiğimiz hafta 20 Haziran’da yapılan LGS sınavı öncesi, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin sağlığını korumak ve velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacıyla Ataşehir’deki okullar ilaçlanmıştı. Sınavların yapılacağı okullarda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar sınava hazır hale getirildi. Tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların insan sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmuyor.