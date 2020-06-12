Yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT aracı çarptı

Arnavıtköy’de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu¨su¨nu¨n c¸arpması sonucu yaralandı.
Öte yandan kaza anı ve sonrasında yas¸ananlar gu¨venlik kamerası ve vatandas¸ların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arnavıtköy’de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu¨su¨nu¨n c¸arpması sonucu yaralandı.
Arnavıtköy’de meydana gelen kazada yolun kars¸ısına gec¸meye c¸alıs¸an bir c¸ocuk, I·ETT otobu¨su¨nu¨n c¸arpması sonucu yaralandı.
Öte yandan kaza anı ve sonrasında yas¸ananlar gu¨venlik kamerası ve vatandas¸ların cep telefonu kameralarına yansıdı.