"Yunus’un Dilinden" programına Hayati İnanç konuk oldu

Tuzla Belediyesi sosyal medya hesaplarından korona virüs salgını sonrası başlattığı canlı yayınlarına devam ediyor. Tuzla Belediyesi’nin Instagram sayfasında canlı olarak yayınlanan programına konuk olan Hayati İnanç, Yunus Emre’nin hayatını anlattı.
“Yunus bizden biridir”Yunus Emre’nin hayatını anlatan Hayati İnanç, "Yunus Emre’nin günümüzde hala anılıyor olmasının görünür sebebi, ifadedeki billur ve saf eda. Çok güzel Türkçe tasavvuru ama hakiki sebep elbette başkadır. Bu sebep, hak aşığı olmaktan başka bir şey değildir. Yani, Allah sevdiği kulunu sevdiriyor. Kimsenin elinde olmadan gönüller ona dönüyor. ’Bizim Yunus’ deriz. Evden biridir sanki. Bizden biridir. Her evin Yunus’udur o. Herkes onu tanır. Bizi burada bu platformda izleyiciler ile buluşturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekibine de teşekkür ederim" dedi.