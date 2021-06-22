Yüzme yarışlarının ilk gününde Bağcılar’a yedi madalya

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışlarının birinci gününde Bağcılar Belediyesi sporcuları, yarıştıkları kategorilerde 3 adet birincilik, 3 adet ikincilik ve bir adet üçüncülük elde etti.
Takım halinde güçlerini gösterdiler
Yaptıkları derecelerden dolayı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yüzücülerimiz hem kişisel olarak hem de takım halinde güçlerini gösterdiler. İlk günden gelen başarı bizi memnun etti. Yarışlar devam ediyor. Daha çok madalya kazanacaklarına inanıyorum. Onların daha iyi yerlerde görmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” dedi.Yüzme Hocası Adem Zengin refakatindeki 5’i kız 4’ü erkek toplam 9 sporcunun yarışları devam ediyor.