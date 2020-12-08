ZEYGEM’le “Sınava Adım Adım ve Birlikte”

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise 12. Sınıf öğrencilerini bu zorlu maratonda yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, internet üzerinden online olarak başlattığı “Sınava Adım Adım ve Birlikte” koçluk seminerleriyle, adaylara zihinsel ve duygusal olarak motivasyon desteği sağlıyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi YKS sınavlarına hazırlanan lise 12. sınıf öğrencilerine özel Zoom uygulaması üzerinden online koçluk seminerleri düzenleniyor. “Sınava Adım Adım ve Birlikte” adlı seminer programında öğrenciler, Eğitmen, Danışman ve Profesyonel Koç Ali Gülüm’ den destek alıyorlar.

Bu yıl üniversiteye hazırlanan lise 12. sınıf öğrencilerinin zorlu ve stresli bir süreçten geçtiğini, genç adayların özellikle zihinsel ve duygusal anlamda çokça motivasyona ihtiyaç duyduklarını belirten Profesyonel Eğitim Koçu Ali Gülüm, “Üniversite giriş sınavları pek çok gencin hayatında önemli, kritik ve aynı zamanda yorucu bir aşamadır. Özellikle sınav yılında olan 12. sınıf öğrencileri, bu sınav hazırlık sürecinde farklı duygusal ve zihinsel zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklar arasında; gerekli motivasyonun sağlanması, motivasyonun sürekliliğinin sağlanması, verimli çalışma yolları arayışları, odaklanma ve öğrenme engelleyicileri, erteleme, tükenmişlik duygusu ve özgüveni etkileyen içsel ve dışsal inanç kalıpları ile baş etmek sayılabilir. Bu ihtiyaçların karşılanmasında öğrenciyi dahil eden ve sürekli olan bir iletişim kanalının olmasının bir gereklilik olduğu ortaya çıkmıştır. Zeytinburnu Gençlik Merkezi ile birlikte bu gereksinimlerin kazanılması için “Sınava Adım Adım ve Birlikte” seminer programlarımızı başlatmış bulunmaktayız.” açıklamasında bulundu.

Verimli bir çalışma ve özgüvenli canlı tutma

“Sınava Adım Adım ve Birlikte” seminerleri, okul idaresi ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi yetkililerince belirlenen gün ve saatte Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1 saat süren seminer yayınlarının ardından yarım saatlik soru-cevap bölümüne yer verilerek, adayların etkileşim yöntemiyle motivasyonunun artması sağlanıyor. Seminerin ana odağında çalışma motivasyonu, verimli çalışma, ertelemeden kaçınma ve odaklanma, özgüveni canlı tutma öğretileri yer alıyor.