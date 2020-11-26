Zeytinburnu atığını dönüştürdü, ödülü kazandı

Zeytinburnu Belediyesi, çevre kirliliği ve kaynakların daha etkin kullanılması konusunda yürüttüğü “Ekmeğini Çöpten Çıkar” ve “Sıfır Atık Mahalleleri” projeleriyle, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından ‘Atık Yönetimi’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Yaklaşık 4 yıl önce, ilçedeki toplama merkezlerine geri kazandırılan atıkların karşılığında vatandaşlara ekmek verilerek başlayan “Ekmeğini Çöpten Çıkar” hareketiyle yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi, “Sıfır Atık Mahalleleri” ve “Mobil Atık Kazanç Aracı” projeleriyle de çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekti.“Sıfır Atık Mahallesi” olan Merkezefendi’den sonra bu hareketi ilçenin tüm mahallelerine taşıyan Zeytinburnu Belediyesi, sokaklara ayrıştırılmış atık konteynırları yerleştirerek atık yönetimini en verimli şekilde kontrol edilmesini sağladı. Bu projenin devamı niteliğinde olan Mobil Atık Kazanç Aracı’nı da ilçeye kazandırdı. Zeytinburnu’nun mahallelerini dolaşan Mobil Atık Kazanç Aracı getirilen atıklar karşılığında Z Kartlara puan yükleyerek market alışverişlerinde ücretsiz kullanım imkanı sunuyor.