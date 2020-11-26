Zeytinburnu atığını dönüştürdü, ödülü kazandı

Zeytinburnu Belediyesi, çevre kirliliği ve kaynakların daha etkin kullanılması konusunda yürüttüğü “Ekmeğini Çöpten Çıkar” ve “Sıfır Atık Mahalleleri” projeleriyle, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından ‘Atık Yönetimi’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Zeytinburnu Belediyesi, atık kaynakların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğin önüne geçmek adına; yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından “Atık Yönetimi” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin internet üzerinden online yaptığı ödül törenine canlı olarak bağlanan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi olarak; Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne katılıp, ödül almış olmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti. Başkan Arısoy, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Hepinizin bildiği gibi ‘Sıfır Atık’ çalışması, toplumun topyekün duyarlı davranmasını gerektiren bir çalışma. O bakımdan bütün Zeytinburnulu hemşerilerime buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül bizim için gerçekten çok teşvik edici bir ödül. Biz bu çabayı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız."

Yaklaşık 4 yıl önce, ilçedeki toplama merkezlerine geri kazandırılan atıkların karşılığında vatandaşlara ekmek verilerek başlayan “Ekmeğini Çöpten Çıkar” hareketiyle yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi, “Sıfır Atık Mahalleleri” ve “Mobil Atık Kazanç Aracı” projeleriyle de çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

“Sıfır Atık Mahallesi” olan Merkezefendi’den sonra bu hareketi ilçenin tüm mahallelerine taşıyan Zeytinburnu Belediyesi, sokaklara ayrıştırılmış atık konteynırları yerleştirerek atık yönetimini en verimli şekilde kontrol edilmesini sağladı. Bu projenin devamı niteliğinde olan Mobil Atık Kazanç Aracı’nı da ilçeye kazandırdı. Zeytinburnu’nun mahallelerini dolaşan Mobil Atık Kazanç Aracı getirilen atıklar karşılığında Z Kartlara puan yükleyerek market alışverişlerinde ücretsiz kullanım imkanı sunuyor.