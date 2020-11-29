Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde “Greenbox” eğitimleri başladı

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin, dijital içerik üretimine meraklı gençlere yönelik olarak başlattığı ücretsiz ‘greenbox’ eğitimleri katılımcılara sosyal medya platformlarında profesyonel video üretiminin tüm detaylarını uygulamalı olarak aktaracak.
Ücretsiz kurslar 8 hafta sürecek8 hafta sürecek greenbox eğitimleri süresince gençler; sosyal medya alanında algı yönetiminden medya okuryazarlığına, içerik üretiminden ekipman kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman kişilerden ve akademisyenlerden 8 hafta boyunca eğitim alacaklar. Tamamı ücretsiz olarak verilen eğitimler; teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 kategoriye bölünecek. Teorik ve pratik eğitimi alan öğrenciler, bu bilgiler ışığında kendi kanallarını kurup, video üretim projesi için sahaya çıkmaya hazır hale gelecekler.