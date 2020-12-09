Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ihale süreci başladı

Zeytinburnu Belediyesi’nin Telsiz Mahallesi’nde inşa edilecek 281 konut ve 97 dükkanlı kentsel dönüşüm projesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor.
Telsiz Mahallesi kentsel dönüşüm süreciZeytinburnu Telsiz Mahallesi’nin bir bölümünde ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘riski alan’ ilan edilerek yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 281’i konut, 97 iş yeri olmak üzere toplamda 378 bağımsız birimi kapsayan projenin yürütücüsü Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olurken, projenin başlatılması için hak sahiplerinin 3’te 2 rızası aranmıştı.