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Zeytinburnu’nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

FETÖ’NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 4'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TARAFINDAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK SERGİSİ AÇILDI.

Zeytinburnu’nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi açıldı. Darbe girişiminin karelerinin yer aldığı sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi 15 Temmuz Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi düzenlendi. Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında objektiflere yansıyan kareler yer aldı. Sergide katılımcıların o gece gösterilen kahramanlıklar ve şehitlerimizin biyografilerini interaktif bir şekilde okuyabilecekleri bir sistem bulunuyor. Sergi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda kişinin katılımı ile açıldı. 10 gün açık kalacak olan sergiye vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz gecesinde darbecilerin genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden insanlar şehit edildiğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Hepimizin bildiği gibi 4 yıl önce karanlık bir gece ama aynı zamanda, demokrasi zaferi yaşadığımız bir gece. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokaklara döküldü. Bir büyük kalkışmanın önüne geçtik. Ama o gece çok büyük kayıplarımız oldu. Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden insanlar şehit edildi. Meclisimiz bombalandı. Velhasıl insanoğlu unutmakla bilinir ama biz bunu biraz diri tutmak için 4. yıl dönümünde bu fotoğraf sergisini açıyoruz. 10 gün boyunca açık kalacak bir sergiyi buraya taşıdık. Burada 15 Temmuzla ilgili hemen her şeyi görebileceğimiz bir sergi hazırladık. Başlangıcından darbeler tarihine kadar o gece duyduğumuz seslere ve şehitlerimizin biyografilerine kadar interaktif bakabilecekleri bir sergi hazırladık. Bu ruhu diri tutmak için açtık bu sergiyi şimdiden ilgi gösterecek tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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