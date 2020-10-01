Zeytinburnu’nda amatör spor kulüplerine yardım

Zeytinburnu Belediyesi, “Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı” düzenledi. Açılış programında ilçede bulunan 16 amatör spor kulübüne toplamda 272 bin TL’lik maddi yardım yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Spor Tesisleri’nde “Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı” düzenledi. 2020 -2021 sezonunun açılış programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere ilçede bulunan 16 spor kulübünün başkanları, teknik sorumluları ve sporcular katıldı. Sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Arısoy, sporun gelişimi için amatör kulüplerini her zaman destekleyeceklerini belirtti. Bu kapsamda 16 spor kulübüne toplamda 272 bin TL’lik maddi yardım yapıldı. Başkan Arısoy, yardım çeklerini kulüp başkanlarına verdi. Program sonunda sporcular ve kulüp başkanları Başkan Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Avrupa’nın en büyük buz pisti Zeytinburnu’na yapılacak"

Avrupa’nın en büyük buz pistinin Zeytinburnu’nda yapılacağını duyuran Başkan Arısoy, ’’Biz amatör spor kulüpleri meselesine inandık. Çünkü gerçekten genç nüfusumuzun doğru yönlendirilmesinde çok büyük pay sahipleri. İstanbul’da amatör spor kulüplerine yardım ve destek bakımından ilk 5 belediyenin içindeyiz. Biliyorsunuz İstanbul’da sadece Silivrikapı’da buz pisti vardı. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’nın en büyük buz pisti Zeytinburnu’na yapılacak. Her yıl spor için tıpkı kültür sanat kursları gibi yazın spor okulları düzenleyeceğiz. 2019 yılında toplam 790 bin TL destek vermişiz. 2020 yılında bu rakam 890 Bin 500 olacak gibi görünüyor’’ şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Irmakspor Onursal Başkanı Cenap Altınok ise, ’’Futbol, basketbol, boks, masa tenisi, hentbol, bilardo, okçuluk, bu dallarda yaklaşık sekiz kategoride mücadele edilmektedir. 6 yıldır aynı parayı alıyorduk. Yeni gelen belediye başkanımız bizi İstanbul’da 39 ilçede ilk üçle beş arasına soktu. Yardımları yaklaşık yüzde 50 ile yüzde 75 arasında arttırdı’’ ifadelerini kullandı.