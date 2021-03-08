Zeytinburnu’nda “Kadınım, Güçlüyüm” paneli düzenlendi

Zeytinburnu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Kadınım, Güçlüyüm” paneli düzenlendi. Panelde kadınların çektiği zorluklar ve iş kadınlarının başarıya nasıl ulaştıkları anlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla “Kadınım, Güçlüyüm” paneli düzenledi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Monik İpekel gerçekleştirdi. Panelde Prof. Dr. Elif Haykır, iş kadını Gülay Kamaz, Milliyet Cadde Genel Yayın Yönetmeni Lale Danışman, İç mimar Naz Kamasak, iş kadını Umay Iğci, Sunucu Nermin Gül, Mutfak Şefi Yıldız Özsamaha ve toplum gönüllüsü Enci Arslan iş hayatında yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

“Her kadın güçlüdür yeterli ayakta durmayı bilsin”

Panele katılan kadınlardan Esra Bacik, “Kadına, cinsiyetinden daha önemlisi insan olduğu için ilk başta değer verilmesi gerekiyor. Kadın ve erkek diye cinsiyet ayrımcılığı yapılmasının hiç hoş bir düşünce değil. Her insana önce cinsiyetinden dolayı değil, insan olduğu için değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konuşmacılar hayatlarında kimden nasıl güç alarak ilerlediklerini anlattı. Her kadın güçlüdür yeterli ayakta durmayı bilsin” ifadelerini kullandı.

“Hikayesinden etkilendim ve duygulandım”

Bir başka katılımcı Meyrem Uğurlu ise "8 Mart Dünya Kadınlar gününde çok bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Daha farklı şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Çok cinayetler oluyor halen bunlarla ilgili birşeyler yapılması gerekiyor. Bunlar üzücü şeyler hiç olmasın istiyorum açıkçası” diye konuştu.