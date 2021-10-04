Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm, rezerv konutlarla hızlanıyor

Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını “Rezerv Konutlar” ile hızlandıracak. Konu hakkında açıklamalar yapan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait alanda bakanlık tarafından inşa edilen 286 konutun, ilçedeki dönüşümü yeni bir aşamaya taşıyacağını ifade etti.

“Üret - aktar - boşalt - tekrarla’’ yöntemiyle ilçedeki riskli yapıları dönüştürmeyi planladıklarını belirten Başkan Arısoy’un açıklamaları şöyle:“Rezerv Konutlar’ın satılmayacağını daha önce de ifade etmiştim. Bu konutlar, riskli yapılarda yaşayan hak sahiplerinin mülkleri ile değer bazlı takas yapılacak. Bir anlamda eski konutlarla yenilerini takas edeceğiz. Eğer hak sahibinin konutu ile rezerv konut arasında bir değer farkı var ise aradaki fark mahsuplaşılacak”

"Kentsel dönüşüm sürdürülebilir hale gelecek’’

Arısoy, sözlerine şöyle devam etti: “Riskli yapıların yıkıldığı yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni konutlar inşa edilecek. Bu yeni konutlar da diğer projelerde hak sahipleri ile takasta kullanılacak. Böylece, ilçe genelinde eski binaları yenilemek için sürdürülebilir bir yol haritasına sahip olacağız”

"Komşularımız evleri yıkılmadan yeni evlerine yerleşecek"

Bu süreçte vatandaşların “Ya evim yıkılır da uzun süre yenisi yapılmazsa?” şeklinde tereddüt yaşayabileceğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘’Rezerv Konutlar sayesinde, takasa konu edilen alandaki komşularımız daha evi yıkılmadan yeni evine yerleşecek. Onların depreme dayanıklı, güvenli evlerde yaşamalarını istiyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Takasın gerçekleşebilmesi için komşularımızın toplu hareket etmesi şart. Daire daire, bina bina takas yaparak mesafe alınamaz. Çünkü takas yapıldıktan sonra Bakanlığın elinde yeni konutları inşa edecek bir alan kalması gerekiyor. Projenin devamlılığı buna bağlı” dedi.

Maliklere ödeme kolaylığı sağlanacak

Ömer Arısoy, maliklere TOKİ’nin kendi projelerinde sunduğu ödeme kolaylığının sağlanacağı müjdesini de verdi: “Hak sahiplerinin değer farkı olarak Bakanlığa ödeyeceği tutar 120 aya kadar faizsiz taksitlendirilecek. Taksitler yılda bir kez, ÜFE veya TÜFE’den hangisi daha düşük ise o oranda artırılacak. Bize bu imkanı sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve onun şahsında emeği geçen bütün bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum.”