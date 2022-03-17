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Zeytinburnu’ndaki camiler Berat Kandili’nde gül koktu

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Zeytinburnu’ndaki tüm camiler Berat Kandili dolayısıyla temizlenerek gül suyuyla yıkandı.

Zeytinburnu’ndaki camiler Berat Kandili’nde gül koktu
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Zeytinburnu’ndaki tüm camiler Berat Kandili dolayısıyla temizlenerek gül suyuyla yıkandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçedeki camiler, Berat Kandili nedeniyle gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hem cami içi hem cami dışının temizliği gerçekleştirildikten sonra gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa: “Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki tüm cami ve mescitlerimizin düzenli olarak genel temizlikleri yapılmaktadır. Bu kapsamda halılar yıkanmakta, caminin içinde bulunan teşrifatında genel temizlikleri yapılmaktadır. Bugün idrak edeceğimiz Berat Kandili münasebetiyle ilçemiz genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerimizin genel temizliği yapılıp gül suyuyla yıkandı. Bu akşam camiye gelecek olan misafirlerimiz gül suyu kokusuyla karşılanacaktır” dedi.

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