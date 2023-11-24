İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın yakalandı

İstanbul’da sokakta çevirdiği vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, zabıta ekipleri tarafından Karaköy’de yakalandı.

İstanbul’da ellerinde İstanbulkart ile sokaklarda dolaşan ve yoldan çevirdiği vatandaşlardan kart doldurma bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak para isteyen 2 kadın zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Şüpheli iki kadın Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü

ekiplerine bağlı huzur ekibi tarafından izlenmeye başlandı. 2 kadını Karaköy meydanında dolaştıkları esnada yakalandı. Kadınların vatandaşlardan para istediği anlar kameralara yansıdı. Yakalanan kadınlar Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Kadınların her birinin üzerinden 730 TL nakit para çıkarken İstanbulkartlarının para yüklü olmadığı tespit edildi. Kadınlardan çıkan nakit paraya tutanak karşılığı el koyuldu. Ayrıca her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesildi. Kadınlar ardından serbest bırakıldı.