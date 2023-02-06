İstanbullular deprem bölgesi için kan vermeye koştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, tüm Türkiye’ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu. Vatandaşlar, deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için tüm Türkiye’de vatandaşlarımızı gün içinde kan bağışına davet ediyoruz" dedi. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber olan vatandaşlar kan bağışında bulunmak için saatlerce sırada bekledi. 180 kişinin kan bağışında bulunduğu ve yüzlerce kişinin bağış için müracaat ettiği Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen bağışlar hafta boyunca devam edecek.

“Burada geçireceğiniz 2 saat enkaz altında kalanlar için çok önemli”

Kan bağışında bulunan Zehra Ayhan, “Kan vermeye geldik iş yerinden. Haberi alınca iş yerindeki arkadaşlar toplanıp geldik. Yaklaşık 4 saat bekledik. Çok fazla insan gelmişti. Ne olursa olsun insanlar gelip kan vermeli. Burada geçireceğiniz 2 saat enkaz altında kalanlar için çok önemli. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi. Kevser Kara isimli bir vatandaş ise, “Deprem bölgesindekilere kan bağışında bulunabilmek için geldim. Elimizden sadece bu geliyordu. Halkımız sağ olsun. Kalabalık, yoğun. Yarın sabah tekrar geleceğim. Herkesi buradan kan bağışına davet ediyorum” şeklinde konuştu.