İstanbullular güne sis ile uyandı

İstanbul’un bazı kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan sis, günün aydınlandığı saatlerde de etkisini sürdürdü. Maltepe, Kartal ve çevre ilçelerde etkili olan sis nedeniyle, sabah işe veya okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar sokaklarda sis manzarası ile karşılaştı.

İstanbul’un bazı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, sabahın ilk ışıklarında da etkili oldu. Kartal, Maltepe ve çevre ilçelerde sabahın ilk ışıklarında işe veya okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz sis manzarası ile karşılaştı. Günün aydınlanmasıyla sisin alçak kesimlere kadar indiği ve trafikte görüş mesafesinin oldukça azaldığı görüldü.