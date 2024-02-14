‘Eyüpsultan Seyir Terası’nın hizmete açılmasına sayılı günler kaldı. Seyir Terası, açılışının ardından eşsiz Haliç manzarasıyla Eyüpsultanlıların olduğu kadar tüm İstanbulluların da yeni buluşma noktası olacak.

İstanbulluların yeni buluşma noktası Eyüpsultan seyir terası hizmete açılacak. Tarihi yarımadayı ve Haliç’i panaromik bir şekilde gözler önüne seren Eyüpsultan Seyir Terası’nda vatandaşlar, çay ve kahvelerini yudumlarken İstanbul’un eşsiz manzarasının keyfini de doyasıya çıkarabilecek. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulan seyir terası, koşu ve yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, pergola, çardak, çimenlik alanlarıyla İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olmaya aday olan ‘Manzaram Eyüpsultan’da vatandaşlar, aileleriyle birlikte huzurlu ve keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşayabilecek.

‘Manzaram Eyüpsultan’ misafirlerini ağırlamaya başladı

Çevre ve peyzaj düzenlenmesinin tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda tamamen hizmete açılacak olan Seyir Terası’nın içinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi’nin yeni sosyal tesisi Manzaram Eyüpsultan ise şimdiden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Enfes yemekler eşsiz bir manzara: Manzaram Eyüpsultan

Manzaram Eyüpsultan, kahvaltı tabağı, tost ve sandviç çeşitleri, ara sıcaklar, salatalar, makarnalar, sıcak - soğuk içecekleri, ana yemekleri ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitleriyle misafirlerine eşsiz bir yemek deneyimi sunuyor. Kapalı ve açık ferah oturma alanlarıyla yaz kış açık olan, haftanın yedi günü 08.30 - 22.00 saatleri arasında hizmet veren Manzaram Eyüpsultan, hem ekonomik hem de leziz ve alternatif tatlarıyla misafirlerini bekliyor.