İstanbulspor, 98 yaşında

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kuruluşunun 98. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İstanbulspor, 98 yaşında
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kuruluşunun 98. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "98 yıldır İstanbul’un, Türkiye’nin ve Türk futbolunun kalbinde çarpan bir çınar: İstanbulspor" denildi.

Ayrıca futbol takımının eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı.