İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi
İstanbulspor, Hakan Yakın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.
İstanbulspor, Hakan Yakın’dan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz’ı getirdi.
İstanbulspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Murat Yakın ile yollarını ayıran sarı-siyahlılar, Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Evine hoş geldin Osman Zeki Korkmaz" denildi.
41 yaşındaki teknik direktör 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında İstanbulspor’u çalıştırmıştı.