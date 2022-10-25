İstanbulspor - Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında İstanbulspor, 30 Ekim Pazar günü 20.00’de evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İlk olarak Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacağı açıklanan müsabaka daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na alındığı ifade edildi. İstanbulspor da konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.